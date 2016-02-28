Штаб АТО: "гарячою" точкою вночі стала Красногорівка – 40 ворожих обстрілів

Ніч в зоні АТО була неспокійною, вже з 18.00 російські найманці активно обстрілювали укріплення ЗСУ. Про це штаб АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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Позиції українських військ поблизу Луганського, Зайцевого, Авдіївки, Пісків, Опитного та Мар’їнки російські терористи обстріляли зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

"Найгарячіше" було під Красногорівкою, де 40 разів бойовики з мінометів калібру 120 та 82 мм обстріляли опорні пункти наших військ.

Крім того, неприцільний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів терористи вели по укріпленнях поблизу Майорська та Троїцького.

Після опівночі активність обстрілів з боку бойовиків дещо знизилась. Близько 3.00 ночі з гранатометів та стрілецької зброї був обстріляний опорний пункт в Пісках.

Зафіксовано обстріли позицій ЗСУ і на Луганському напрямку. Так, неприцільним вогнем з міномету калібру 82 мм в районі Богуславського російські найманці намагались спровокувати вогонь у відповідь.

У штабі підкреслюють, що протягом минулої доби українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.