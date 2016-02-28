Бойовики посилюють формування на Маріупольському напрямку і поблизу Стаханова - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони. "На Маріупольському напрямку за вказівкою командувача 1 АК (Донецьк) генерал-майора ЗС РФ Асапова Валерія Георгійовича (за документами прикриття – Примаков Валерій Георгійович), 9 особливий мотострілецький полк морської піхоти (Новоазовськ) посилюється особовим складом, бойовою технікою та автотранспортом, а також додатковим боєкомплектом зі складів ракетно-артилерійського озброєння корпусу", - йдеться у повідомленні розвідки.

Читайте такожПід Зайцевим загинули п'ятеро російських військових, дев'ятьох поранено - розвідкаТакож тривають заходи з підвищення боєздатності 6 окремого мотострілецького полку (Стаханов) 2-го «армійського корпусу» бойовиків (Луганськ). Безпосередній контроль за проведенням заходів на полігоні та в штабі частини здійснює командувач «корпусом» генерал-майор Нікіфоров Євген Валерійович (за документами прикриття – Моргун Євген Валерійович), який у ЗС Росії обіймає посаду заступника командувача 58 армією (Владикавказ) Південного військового округу, інформує українська розвідка.