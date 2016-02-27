У зоні АТО протягом дня зафіксовано 19 ворожих обстрілів

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

«По позиціях наших бійців поблизу Чермалика бойовики випустили 10 мін з міномету калібру 82 мм.

Терористи з гранатометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах в районі Опитного, Мар’їнки та Луганського.

Позиції поблизу Мар’їнки, Пісків та Новгородського обстрілювали снайпери.

Двічі неприцільний вогонь з міномету калібру 82 мм ворог вів поблизу Опитного», - зазначають в прес-центрі.

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І додають, що українські військовослужбовці неухильно дотримуються Мінських домовленостей, ведуть вогонь у відповідь лише з незабороненого озброєння.

«Перекладання на ЗСУ відповідальності за власні воєнні злочини є характерною ознакою роботи російської інформаційно-пропагандистської машини», - підкреслюють у прес-центрі.