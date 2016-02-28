Бойовики з зенітної установки обстріляли позиції сил АТО в районі Красногорівки

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook. «На Донецькому напрямку бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли опорні пункти поблизу Пісків та Опитного. З зенітної установки ворог зі Старомихайлівки вів вогонь по укріпленнях в районі Красногорівки», - повідомляє штаб.

Читайте такожШтаб АТО: "гарячою" точкою вночі стала Красногорівка – 40 ворожих обстрілівКрім того, на Маріупольському напрямку терористи, вкотре порушуючи Мінські домовленості, близько 15.00 відкрили вогонь з мінометів калібрів 120 та 82 мм по опорних пунктах українських військ поблизу Водяного, Гнутового та Талаківки та випустили при цьому 21 міну.

Позиції під Мар’їнкою ворог обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів. В районі Водяного зафіксовано снайперський вогонь, додали у штабі.

На Луганському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські найманці обстріляли українські позиції поблизу Золотого та Калинове-Попасна.

В окремих випадках українські військові відкривали вогонь у відповідь з гранатометів та стрілецької зброї, додали у прес-центрі.