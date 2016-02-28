Доба в зоні АТО пройшла без втрат: поранено одного українського військового

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український воїн не загинув, але один отримав поранення. Це сталося біля Мар’їнки внаслідок вибухової дії", - сказав Лисенко.

За його словами, вчора на Луганському напрямку бойовики здійснили неприцільний обстріл контрольного пункту "Золоте" з 82-мм міномета, намагаючись спровокувати вогонь у відповідь.

На Донецькому напрямку бандформування активно застосовували 82-мм та 120-мм міномети поблизу Красногорівки. Обстріли велися з селища Старомихайлівка, що контролюється незаконними збройними формуваннями. Крім того, неспокійно було в районі Донецького аеропорту.

Бойовики використовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатометів біля селища Піски, Авдіївки та Опитного. Також в районі Пісків зафіксовано два снайперських обстріли, а по позиціях біля Опитного терористи випустили дві міни з 82-мм міномета, поінформував Лисенко.

Водночас бойовики продовжують чинити провокації на околицях Горлівки. Біля Троїцького, Майорська і Зайцевого, бойовики застосували стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. Також в районі селища Луганське бойовики тричі застосували гранатомети та здійснили обстріл з великокаліберного кулемета.

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На Маріупольському напрямку незаконні збройні формування влаштували мінометний обстріл позицій сил АТО неподалік Чермалика. Також неспокійно було поблизу Мар’їнки – там зафіксовані провокації із застосуванням гранатометів і два снайперських обстріли. Ще одна провокація відбулася біля Водяного, зазначив речник.