Бойовики накривають вогнем з різних видів зброї опорні пункти сил АТО

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що російські найманці активізували свої дії з настанням сутінок та продовжили використання забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів 82 та 120 мм калібру. Так, на Донецькому напрямку терористи тричі близько 20 години обстріляли опорні пункти українських військ поблизу Авдіївки та Зайцевого, випустивши при цьому 17 мін.

"З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по опорних пунктах в районі Пісків, Опитного, Новгородського, Троїцького та Майорська. БМП та снайпери обстріляли наші позиції поблизу Троїцького", - повідомили у штабі АТО.

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На Маріупольському напрямку російські бойовики з міномету калібру 82 мм вели вогонь по укріпленнях українських бійців поруч з Талаківкою, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах поблизу Красногорівки та Мар’їнки. На Луганському напрямку ворог активізував свої дії та обстріляв з міномета та АГС позиції наших військ поруч з н.п. Оріхове.

"Неприцільний вогонь російські терористи вели по позиціях ЗСУ з 120 та 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі Майорська, Красногорівки, Авдіївки, Луганського, Богуславського та Новозванівки", - розповіли в прес-центрі.

Крім того, наголошується, що після опівночі обстріли наших позицій припинилися.