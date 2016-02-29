Бойовики "ДНР" активно формують свій "військово-морський флот" - ІС

Про це повідомляє народний депутат України, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук а Facebook.

"Офіційно" т. зв. "Азовська флотилія ДНР" створена в травні 2015 року – до її складу увійшло 5 рибальських човнів прогулянкових катерів, які бойовики назвали "бойовими катерами", - зазначив він.

За даними ІС, на сьогодні таких "бойових одиниць" - 7, ще 3 од. готуються до введення в "бойовий склад". Наразі активізовані організаційно-штатні процеси, з одночасним вирішенням питання поповнення плавскладу "флотилії" за рахунок допомоги Росії.

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Зазначається, що пунктами базування "Азовської флотилії ДНР" визначено н.п. Новоазовськ ("головна база"), Сєдове і Безіменне.

Крім того, йдеться у повідомленні, керівництво "ДНР" веде переговори з Москвою про передачу до складу "флотилії" катерів зі складу Прикордонної служби ФСБ РФ. У запитах бойовиків, які розглядає Москва – три одиниці відносно нових російських патрульних катери проекту 12150 "Мангуст" і одна одиниця нового прикордонного патрульного катера проекту 12200 "Соболь" (обидва типи катерів використовуються береговою охороною Прикордонної служби ФСБ РФ).

Також у складі "Азовської флотилії ДНР" формується підрозділ морської піхоти" - за даними групи ІС, за рахунок сил та засобів зі складу колишнього 9-го окремого механізованого полку 1-го АК ДНР.