Тука: бойовики знову активізувалися на луганському напрямку

Про це повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука. За його даними, "28 лютого, з напрямку села Калинове (підконтрольне так званій "ЛНР") терористи з 82-мм мінометів обстрілювали східні околиці міста Попасна. Бойовики також обстріляли позиції 59-ї окремої механізованої бригади поблизу Попасної із протитанкового гранатомету "Спис" (СПГ-9)".

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"Крім того, бойовики з автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли опорні пункти українських військових у місті Золоте", - написав Георгій Тука.

"З довгий час відносного затишшя бойовики активізувалися на луганському напрямку зосередивши свої обстріли на Попаснянському районі. Інформації щодо жертв та руйнувань до Луганської обласної військово-цивільної адміністрації не надходило", – повідомив Георгій Тука.