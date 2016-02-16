Відсторонення мера Сєвєродонецька загрожує припиненням фінансування міста - Тука

Як заявив він у коментарі кореспонденту УНІАН, цим рішенням у місті заблоковані будь-які фінансові операції, оскільки обраний сьогодні секретарем міськради і виконуючий обов'язки мера Григорій Пригеба "привласнив собі право підпису".

"Сєвєродонецька міська рада своєю анархією призвела до того, що на сьогодні будь-які платежі в місті заблоковані. Жоден фінансовий орган не прийме документи з підписом Пригеби, оскільки це кримінально карається", - зазначив голова обласної ВЦА.

На думку Туки, позачергова сесія міськради, на якій голосувалося питання про недовіру міському голові, пройшла з порушеннями регламенту, оскільки відкривати сесії повинен тільки мер, а Казаков був відсутній через хворобу. Крім того, "пропозиції щодо обрання секретаря та заступників міського голови подаються мером, і сам факт недовіри не є автоматичним усуненням мера від роботи".

"Тому я заявляю, що сьогодні в Сєвєродонецьку - безвладдя", - підкреслив Тука.

За його словами, юристи вже працюють над опротестування незаконних рішень міської ради.

Як повідомив УНІАН, Сєвєродонецька міська рада Луганської області сьогодні на позачерговій сесії таємним голосуванням припинила повноваження міського голови Валентина Казакова, висловивши йому недовіру. Сам міський голова на сесії був відсутній через хворобу.

Також на цій сесії депутати обрали секретарем ради Григорія Пригебу – керівника обласної партійної організації Радикальної партії. Зазначалося, що до відновлення Казакова на посаді за рішенням суду (або до позачергових виборів) Пригеба виконуватиме обов'язки міського голови Сєверодонецька.