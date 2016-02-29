За добу в зоні АТО загиблих і поранених серед українських військових немає

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики за минулу добу 71 раз обстріляли позиції українських військ.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загиблих серед українських військових не було, поранення отримав один боєць.