За добу в зоні АТО загиблих і поранених серед українських військових немає

13:03, 29 лютого 2016
Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих або поранених серед українських військових немає.

Фото УНИАН

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики за минулу добу 71 раз обстріляли позиції українських військ.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загиблих серед українських військових не було, поранення отримав один боєць.

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