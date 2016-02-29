За добу в зоні АТО загиблих і поранених серед українських військових немає
13:03, 29 лютого 2016Війна
67 0
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих або поранених серед українських військових немає.
За добу поранених і вбитих серед українських військових немає / Фото УНІАН
Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожСили АТО перебувають на позиціях, визначених Мінськими угодами - Генштаб
Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики за минулу добу 71 раз обстріляли позиції українських військ.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загиблих серед українських військових не було, поранення отримав один боєць.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter