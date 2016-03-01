Ніч на Донбасі минула неспокійно: бойовики накривали позиції сил АТО вогнем понад півсотні разів
Ніч у зоні проведення АТО минула неспокійно.
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Продовжуючи порушувати Мінські угоди, російські найманці з міномета близько 18.00 обстріляли позиції українських бійців поблизу Гнутового. Опорні пункти в районі Красногорівки, Пісків, Троїцького, Водяного бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.
Загалом за добу російські терористичні війська 54 рази обстріляли позиції сил АТО, 35 таких обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку та 19 - на Маріупольському.
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"Неприцільний вогонь з міномета калібру 82 мм о 18.00 бойовики вели по Красногорівці, а о 19.00 з 120-мм міномета по позиціях поблизу Невельського. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи вели неприцільний вогонь по наших позиціях поблизу Новгородського, Троїцького, Новоселівки Другої та Пісків", - йдеться у повідомленні штабу.
Зазначається, що опівночі інтенсивність обстрілів знизилась.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 1 березня 2016 року: Ніч в зоні проведення АТО пройшла не сп...Опубликовано Прес-центр штабу АТО 29 февраля 2016 г.