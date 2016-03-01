Бойовики доукомплектовують технікою та особовим складом підрозділи в районі Дебальцевого – ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи «Інформаційний спротив» народний депутат Дмитро Тимчук.

«З боку Єнакієвого за добу до цих підрозділів прибуло близько 10 ББМ (в основному БТР-80) і не менш як 10 одиниць автотранспорту з живою силою. На залізничній станції Дебальцеве виставлена охорона біля колій, на яких стоять 4 вагони з боєприпасами і 2 платформи з затентованою гусеничною технікою, що прибули з РФ», - повідомив він.

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За словами Тимчука, триває перегрупування підрозділів зі складу стахановського угруповання бойовиків. Одночасно посилюється первомайська тактична група терористів: до Первомайська йде перекидання бронетехніки (за добу - до 10 ББМ, в основному МТ-ЛБ і два БМП-1).

У районі Безіменне-Саханка фіксується важка бронетехніка і артилерія терористів. Зокрема, в районі Безіменного зафіксовано 4 танки, за Саханкою - три 122-міліметрових САУ 2С1 «Гвоздика» на позиціях.