МЗС: Тактика Росії в Сирії схожа на її дії у Дебальцевому в лютому 2015 року

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що резолюція Ради безпеки ООН щодо Сирії сприятиме деескалації сирійського конфлікту.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС щодо ухвалення резолюції РБ ООН з питання режиму припинення вогню в Сирії.

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«Делегація України підтримала схвалення 26 лютого ц.р. резолюції Ради Безпеки ООН щодо режиму припинення вогню в Сирії. Висловлюємо надію, що цей крок сприятиме деескалації сирійського конфлікту. Водночас, делегація України після ухвалення резолюції зробила заяву, в якій наголосила, що саме підтримка Російською Федерацією режиму Асада значною мірою призвела до нинішньої катастрофи в Сирії та драматичного розвитку ситуації протягом останніх місяців», - наголошується у документі.

В МЗС України констатували, що Росія, будучи де-факто стороною конфлікту, всіма силами намагається нав’язати себе як посередник із його врегулювання.

«Нам добре знайомий такий підхід, адже Москва застосовує ту саму тактику, що й на Донбасі. Росія так само розпалює насильство в Сирії, зокрема, надсилає своїх військових, постачає озброєння, здійснює бойові операції та вдається до брудної пропаганди», - підкреслили в українському зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС також додали, що дії Російської Федерації навколо Алеппо у лютому 2016 року є практично ідентичними тактиці, що була застосована Росією у лютому 2015 року в Дебальцевому: Кремль підписує домовленості про припинення вогню та одразу ж їх зухвало порушує.

«На жаль, пропозиції України щодо збалансування тексту проекту резолюції не були належним чином враховані. Підтверджуючи свою стурбованість розвитком подій у Сирії та виходячи з необхідності негайного вирішення ситуації в цій країні, українська делегація, тим не менш, прийняла рішення підтримати проект згаданої резолюції», - наголосили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Вашингтон і Москва оголосили про узгодження плану щодо умов і термінів припинення воєнних дій у Сирії.

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Сьогодні набрала чинності угода про припинення воєнних дій у Сирії, досягнута за посередництва Росії й США.

За кілька годин до набрання мирною угодою чинності Рада безпеки ООН одноголосно підтримала поданий США і Росією текст резолюції про припинення бойових дій у Сирії.

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