"Чиновникам "ДНР" заборонили виїжджати на підконтрольну Україні територію – ІС
11:44, 01 березня 2016Війна
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У "ДНР" введено заборону "службовцям органів влади" виїжджати на територію, підконтрольну Україні.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.
Зокрема, видано відповідний наказ щодо установ та організацій.
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За даними "Інформаційного спротиву", у співробітників розпочато збір письмових зобов'язань про невиїзд".
Оперативні дані групи ИСРоссийско-терористичні війська на Донбасі продовжують активні обстріл позицій сил АТО...Опубліковано Dmitry Tymchuk29 лютого 2016 р.
Раніше УНІАН повідомляв, що між самопроголошеними Луганською та Донецькою народними республіками бойовики 1 березня запустили перший пасажирський поїзд "Луганськ - Ясинувата".
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