"Чиновникам "ДНР" заборонили виїжджати на підконтрольну Україні територію – ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Зокрема, видано відповідний наказ щодо установ та організацій.

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За даними "Інформаційного спротиву", у співробітників розпочато збір письмових зобов'язань про невиїзд".

Оперативні дані групи ИСРоссийско-терористичні війська на Донбасі продовжують активні обстріл позицій сил АТО... Опубліковано Dmitry Tymchuk29 лютого 2016 р.

Раніше УНІАН повідомляв, що між самопроголошеними Луганською та Донецькою народними республіками бойовики 1 березня запустили перший пасажирський поїзд "Луганськ - Ясинувата".