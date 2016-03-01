За минулу добу в зоні АТО поранення отримали троє військових

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув. Троє наших бійців зазнали поранень», - сказав він.

За словами Олександра Мотузяника, один український військовий був поранений в районі Кам’янки, підірвавшись на ворожій розтяжці. У Красногорівці та Мар’їнці двоє бійців зазнали поранень внаслідок обстрілів українських позицій бойовиками.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу загиблих або поранених серед українських військових небуло.