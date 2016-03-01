День у зоні АТО: 29 ворожих обстрілів, найгарячіше - навколо Донецька

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook у зведенні станом на 18.00.

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«В районі проведення АТО російські терористичні війська продовжують вести вогонь по наших позиціях. З початку доби окупанти 29 разів обстрілювали опорні пункти українських військ. Найбільш небезпечним є Донецький напрямок, де зафіксовано 16 таких обстрілів, на Маріупольському - 11 та на Луганському - 2 обстріли», - зауважили у штабі.

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Зазначається, що позиції українських військ поблизу Авдіївки, Опитного, Пісків, Троїцького, Майорська, Зайцевого та Луганського бойовики обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів. В районі Зайцевого та Майорська вівся снайперський обстріл.

«Нехтуючи будь-якими угодами на Маріупольському напрямку, російські найманці вели вогонь з мінометів по укріпленнях українських бійців поблизу Талаківки, Гнутового та Чермалика. З гранатометів бойовики обстріляли опорні пункти в районі Мар’їнки. На Луганському напрямку позиції поблизу Богуславського та Новозванівки ворог обстрілював з гранатометів», - сказано у повідомленні.

У штабі додали, що з 82 мм міномета російські найманці обстріляли опорні пункти поруч з Красногорівкою.