Обстріл мобільної групи на Луганщині: МВС показало фото наслідків

Їх виклав на своїй сторінці у Facebook речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

"ДРГ противника вела вогонь з вигідної позиції через річку з протилежного, ворожого боку Сіверського Донця з РПГ-7, РПГ-18, СВД, ПК, автоматів", - йдеться у його повідомленні.

Як зазначається, унаслідок цього трьох осіб поранено. При цьому напад стався приблизно у тому районі, де загинула у вересні 2015 група "Ендрю".

Читайте такожПідозрюваного у розстрілі мобільної групи біля Щастя звільнили під домашній арештНагадаємо, 1 березня близько опівдня між Трьохізбенкою і Лопаскіним було скоєно напад на зведену мобільну групу «Щастя». У результаті було поранено троє працівників групи.

Як повідомляв УНІАН, вранці 2 вересня 2015 року поблизу міста Щастя Луганської області була розстріляна мобільна група із боротьби з контрабандою. Внаслідок обстрілу загинули волонтер Галущенко ("Ендрю") та працівник Державної фіскальної служби, поранення отримали ще троє осіб.