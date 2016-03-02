Обстріл мобільної групи на Луганщині: МВС показало фото наслідків
У мережі з'явилися фото обстріляного у Луганській області Hummer мобільної групи з боротьби з контрабандою у зоні АТО.
"ДРГ противника вела вогонь з вигідної позиції через річку з протилежного, ворожого боку Сіверського Донця з РПГ-7, РПГ-18, СВД, ПК, автоматів", - йдеться у його повідомленні.
Як зазначається, унаслідок цього трьох осіб поранено. При цьому напад стався приблизно у тому районі, де загинула у вересні 2015 група "Ендрю".
Читайте такожПідозрюваного у розстрілі мобільної групи біля Щастя звільнили під домашній арештНагадаємо, 1 березня близько опівдня між Трьохізбенкою і Лопаскіним було скоєно напад на зведену мобільну групу «Щастя». У результаті було поранено троє працівників групи.
Як повідомляв УНІАН, вранці 2 вересня 2015 року поблизу міста Щастя Луганської області була розстріляна мобільна група із боротьби з контрабандою. Внаслідок обстрілу загинули волонтер Галущенко ("Ендрю") та працівник Державної фіскальної служби, поранення отримали ще троє осіб.