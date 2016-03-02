Тука: розстріл мобільної групи біля Щастя минулого року може бути пов'язаний з новим нападом

Таке припущення висловив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, передає прес-служба ВЦА.

«У мене є відчуття, що події, які відбулись з Ендрю і події які відбулись сьогодні пов’язані між собою. Наскільки мені відомо слідство вже затримало людей, яких підозрюють безпосередньо у виконанні злочину. Зараз працюють над тим, щоб через них пройти по всьому ланцюжку. Я знаю бажання слідчих іти далі. Вони не хочуть зупинятись на рівні простих виконавців. Я сприймаю це з оптимізмом і позитивно. Більше інформації я зараз не можу оприлюднювати», - зазначив очільник області.

Читайте такожПідозрюваного у розстрілі мобільної групи біля Щастя звільнили під домашній арешт

За повідомленням Луганської ВЦА, сьогодні, 1 березня, близько опівдня між Трьохізбенкою і Лопаскіно було скоєно напад на зведену мобільну групу «Щастя». У результаті було поранено троє працівників групи.

«Двоє з поранених – працівники СБУ, третій – десантник. Одного з них поранено у легеню і зараз вирішується питання щодо переміщення його до військового шпиталю у місті Харкові», – повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

Як повідомляв УНІАН, вранці 2 вересня 2015 року поблизу міста Щастя Луганської області була розстріляна мобільна група по боротьбі з контрабандою. Внаслідок обстрілу загинули волонтер Галущенко ("Ендрю") та працівник Державної фіскальної служби, поранення отримали ще троє осіб.

В середині лютого 2016 року у Краматорську за рішенням суду взяли під варту Свідра та Долженка. Їм оголосили підозру за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство за обтяжуючих обставин) Кримінального кодексу України, якою, в тому числі, передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.