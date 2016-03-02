Головнокомандувач військ НАТО в Європі застеріг від загострення конфлікту на Донбасі

Про це заявив головнокомандувач військ НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав, передає українська редакція "Німецької хвилі". Генерал зазначив, що за останній тиждень на лінії зіткнення на Донбасі зафіксували 450 збройних інцидентів. "В цих атаках спостерігаються тривожні тенденції, зокрема те, що частина сутичок тепер відбуваються у місцях, які досі були спокійними (…) а також те, що тип і спосіб атак вказує на використання зброї яку було раніше заборонено", - сказав Філіп Брідлав.

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Він додав, що Росія за останній рік відправила до України понад тисячу одиниць військової техніки, включно з БТР-ами та артилерією.

США, продовжив він, потрібні додаткові ресурси в Європі, яка має справу з "агресивною Росією". З часів "холодної війни" присутність військових США в Європі впала з півмільйона осіб до 62 тис.