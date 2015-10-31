Росія продовжує постачати зброю бойовикам на Донбасі - генерал НАТО

Про це заявив головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав, передає "Радіо Свобода".

"Ми не бачимо відведення Росією військ з України. Командування і управління, повітряна оборона, артилерійська підтримка, персонал, постачання – все це досі йде на Донбас з Росії", – заявив Брідлав під час прес-конференції у Пентагоні.

Читайте такожГенерал НАТО закликав партнерів через ситуацію у Сирії не забувати про виведення російських військ з Донбасу

«Я занепокоєний, що наразі увага до подій в Україні дещо зменшилася через те, що відбувається у Сирії. Це техніка, яка уже була використана кілька разів. Вторгнення у Крим… Далі увага до цього спадає через вторгнення на Донбас. Тепер увага і до цього спадає через те, що відбувається у Сирії. Ми маємо зосередитися на тому, що це сплановано Росією і ми маємо думати цілісно про відповідь Москві", – наголосив він.

Раніше Брідлав заявляв, що протягом останніх десятиліть Захід намагався поводитись з Росією як з партнером, однак її дії наразі не дозволяють вбачати в ній партнера.

"Зараз я не бачу в Росії партнера. Ви самі можете виставити оцінку їхнім діям в останні 18 місяців" - наголосив він.