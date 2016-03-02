До Донецька прибув підрозділ російських спецпризначенців - розвідка

Про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Встановлено прибуття з території Росії до тимчасово окупованих територій Донбасу російських військових підрозділів та окремих груп російських офіцерів", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожРозвідка розкрила прізвище заступника начальника Генштабу РФ, який інспектує бойовиків на Донбасі

Так, у ході ротації підрозділів спеціального призначення, в район розташування 5-ї окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1-го так званого армійського корпусу прибув підрозділ 24-ї окремої бригади спеціального призначення (Новосибірськ) ГРУ Генштабу ЗС РФ, інформує українська розвідка.

Також повідомляється, що для перевірки стану бойової готовності та матеріально-технічного забезпечення 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1-го АК прибула комісія зі складу Центру територіальних військ ЗС РФ (Новочеркаськ Ростовської області).