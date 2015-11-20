Розвідка розкрила прізвище заступника начальника Генштабу РФ, який інспектує бойовиків на Донбасі

Їх оприлюднили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Триває інспектування з’єднань і частин 1 та 2 АК 12 командування резерву Південного ВО комісією Генерального штабу ЗС РФ на чолі із заступником начальника ГШ ЗС РФ генерал-полковником Істраковим С.Ю. з метою перевірки їхньої готовності до відновлення бойових дій. До складу комісії входять 40 офіцерів Генерального штабу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожДо окупованого Донецька прибув заступник голови російського Генштабу – розвідка

Зазначається, що у ході перевірки артилерійських підрозділів 3 омсбр (Горлівка) та 9 омсп (Новоазовськ) 1 АК Істраковим були вручені нагороди російським офіцерам, що перебувають і воюють на Донбасі.

Наголошується, що це Шевченко Петро (за документами - Лисенко); Сідоров Дмитро (за документами – Приходько); Мірошниченко Олександр (за документами для прикриття – Сугацький); Кот Олександр (Смоленський).

Раніше сьогодні українська розвідка повідомляла, що до Донецька прибула комісія Генштабу ЗС РФ з метою перевірки стану справ у з’єднаннях і частинах 1-го армійського корпусу 12-го командування резерву Південного ВО ЗС РФ.