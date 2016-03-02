За добу в зоні АТО загинули троє українських військових, ще 14 отримали поранення

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожЗа минулу добу бойовики випустили понад півсотні мін по позиціях українських військ

"За минулу добу в районі проведення АТО троє військовослужбовців загинули і ще 14 отримали поранення", - сказав він.

Андрій Лисенко зазначив, що троє військових загинули внаслідок вчорашнього підриву автомобіля на Луганщині. Серед 14 поранених троє – члени мобільної групи, яку було обстріляно в районі Трьохізбенки; двоє поранених – з автомобіля, який підірвався на Луганщині; шестеро дістали поранення в Артемовому внаслідок підриву вибухового пристрою; один – у Мар’їнці внаслідок вибуху гранати з РПГ; у Славному одного українського військового було поранено внаслідок снайперського обстрілу, ще одного – у Чамарлику внаслідок вибуху мінометної міни.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу жоден український військовий не загинув, троє отримали поранення.