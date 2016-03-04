На Донбасі бойовики збираються захопити нові території – розвідка
Терористи готуються приховано перекидати свої підрозділи до лінії зіткнення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
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«Ситуація на тимчасово окупованих територіях залишається складною. Обстановка характеризується підготовкою противника до активізації бойових дій з метою розширення підконтрольних територій, проведенням заходів з підтримання передових підрозділів у готовності до негайного застосування в умовах різких змін обстановки, у тому числі за рахунок прихованого перекидання підрозділів противника до лінії розмежування», - сказав він.
За словами Скібіцького, бойовики проводять навчально-бойові заходи у єдиній системі оперативної та бойової підготовки ЗС РФ з відпрацюванням частинами та з’єднаннями 1 і 2 АК питань наступальної тематики та умовного ураження реальних об’єктів сил АТО. Крім того, зазначив Скібіцький, противник накопичує боєприпаси, паливно-мастильні матеріали та інші матеріальні засоби, які доставляються з Росії.
Сьогодні у розвідці також повідомили, що триває перекидання з території РФ боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і матеріально-технічних засобів для потреб 1-го та 2-го армійського корпусів. Зокрема зафіксовано прибуття ешелонів до наступних пунктів призначення: Дебальцеве – 240 тонн дизельного палива; Іловайськ – 120 тонн дизельного палива і п’ять вагонів з матеріально-технічними засобами; Ясинувата – 320 тонн боєприпасів; Краснодон – 120 тонн дизельного палива та 400 тонн боєприпасів.