Розвідка викрила російського генерала, який керує армійським корпусом бойовиків у Донецьку (фото)

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Підтверджено, що на посаді "командувача 1 АК (Донецьк)" перебуває кадровий офіцер російської армії, генерал-майор Асапов Валерій Григорович (прізвище прикриття – Примаков).

"Встановлено, що генерал-майор В.Асапов прибув з посади "командувача 68 армійським корпусом Східного військового округу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні розвідки.

Читайте такожПід Горлівкою розвідка знайшла реактивні системи "Град-К", які є лише на озброєнні РФ

Стало відомо, що 3 березня командувач 1 АК здійснив перевірку підрозділів 9 особливого мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) у районах н.п. Козацьке та Маркине.

Раніше сьогодні розвідка повідомляла, що 3 березня загинули шестеро російських військовослужбовців зі складу диверсійно-розвідувальних груп, які діяли на напрямку Красногорівки, ще п’ятеро отримали поранення.