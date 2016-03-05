За добу бойовики 50 разів обстріляли військових – найнебезпечнішим був Донецький напрямок

08:11, 05 березня 2016
Війна
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З опівночі 5 березня активний вогонь російських найманців знизився. Зафіксовано поодинокі обстріли позицій поблизу Майорська та Пісків.

REUTERS

Бойовики продовжують порушувати умови перемир’я та вести вогонь по позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«З другої половини дня (4 березня – ред.) бойовики активізувались по всій лінії розмежування та з мінометів різних калібрів обстріляли опорні пункти ЗСУ. 76 мін ворог випустив по укріпленнях в районі Чермалика та 45 мін поблизу Зайцевого», - йдеться у повідомленні.

Під мінометним вогнем бойовиків опинилися позиції поруч з населеними пунктами Красногорівка, Майорськ та Старогнатівка.

Всього за минулу добу зафіксовано 50 обстрілів позицій сил АТО. Найбільш небезпечним був Донецький напрямок - 42 обстріли, на Маріупольському 6 та 2 на Луганському.

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Українські укріплення неподалік Авдіївки, Пісків, Луганського, Зайцевого, Майорська, Троїцького, Попасної та Богуславського бойовики обстрілювали з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

З опівночі 5 березня активний вогонь російських найманців знизився. Зафіксовано поодинокі обстріли позицій поблизу Майорська та Пісків.

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