За добу бойовики 50 разів обстріляли військових – найнебезпечнішим був Донецький напрямок
З опівночі 5 березня активний вогонь російських найманців знизився. Зафіксовано поодинокі обстріли позицій поблизу Майорська та Пісків.
Бойовики продовжують порушувати умови перемир’я та вести вогонь по позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
«З другої половини дня (4 березня – ред.) бойовики активізувались по всій лінії розмежування та з мінометів різних калібрів обстріляли опорні пункти ЗСУ. 76 мін ворог випустив по укріпленнях в районі Чермалика та 45 мін поблизу Зайцевого», - йдеться у повідомленні.
Під мінометним вогнем бойовиків опинилися позиції поруч з населеними пунктами Красногорівка, Майорськ та Старогнатівка.
Всього за минулу добу зафіксовано 50 обстрілів позицій сил АТО. Найбільш небезпечним був Донецький напрямок - 42 обстріли, на Маріупольському 6 та 2 на Луганському.
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Українські укріплення неподалік Авдіївки, Пісків, Луганського, Зайцевого, Майорська, Троїцького, Попасної та Богуславського бойовики обстрілювали з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
З опівночі 5 березня активний вогонь російських найманців знизився. Зафіксовано поодинокі обстріли позицій поблизу Майорська та Пісків.