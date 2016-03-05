Бойовики порушують "режим тиші" на Донбасі, продовжуючи обстріли позицій ЗСУ - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу Антитерористичної операції.

"4 березня із 00 годин 00 хвилин у зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях з метою реалізації рішень тристоронньої групи було оголошено "режим тиші". У зоні АТО мали бути припинені не лише бойові дії, а і навчання з бойовою стрільбою, з будь-якого виду зброї, будь-якого калібру в тому числі із застосуванням засобів імітації, в межах 15-ти кілометрової зони від лінії зіткнення сторін", - йдеться в повідомленні.

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"Нажаль, НЗФ вкотре недотримались взятих на себе обіцянок. Статистика обстрілів протягом останньої доби демонструє, що кількість обстрілів не зменшилась, їхня інтенсивність посилилась. Так, увечері лише по Чермалику було випущено 76 мін з 82-мм міномету", - зазначили в штабі.

Зазначається, що під мінний обстріл також потрапили Широкине, Шахта Бутівка, Авдіївка, Опитне, Красногорівка. "При чому по Широкино удар було завдано мінами 120 калібру", - наголошується в повідомленні.

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"Вочевидь терористи не бажають повністю припиняти вогонь і, тим паче, відводити важку артилерію від лінії бойового зіткнення. Адже розуміють, що з приходом миру на землю Донбасу будь-який сенс в діяльності російських окупаційних підрозділів зникне і вони залишаться без роботи", - підсумували в штабі.

НЗФ вкотре порушують «режим тиші», продовжуючи обстріли позицій ЗСУ з метою зриву Мінських домовленостейЗа інформацією... Posted by Прес-центр штабу АТО on Friday, March 4, 2016

Як повідомляв УНІАН, впродовж дня 4 березня терористичні угрупування здійснили 18 обстрілів позицій сил АТО - 15 на Донецькому напрямку та 3 на Маріупольському. Зазначається, що російські найманці продовжують використовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.