У бойовиків недостатньо сил для повномасштабної агресії - Генштаб ЗСУ

На сьогодні у бойовиків на Донбасі недостатньо сил і засобів для проведення повномасштабної агресії.

Про це начальник прес-служби Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Так, ми цю інформацію про ситуацію в зоні АТО отримуємо від наших колег (розвідка). Цю інформацію ми аналізуємо і робимо відповідні корективи в плани бойових навчань і підготовки. Про прогнози і наші дії, пов'язані з можливою ескалацією ситуації, то ми в публічний площині постійно говоримо наступну тезу: у випадку, якщо ситуація на сході буде залишатися на тому ж рівні, як вона є, ми в певні терміни - кінець березня-квітень проведемо демобілізацію тих військовослужбовців, які призивалися на початку минулого року в рамках 4-ї хвилі мобілізації", – сказав Селезньов.

Начальник прес-служби Генштабу ЗСУ додав: "Щодо наших можливостей, ми робимо ставку не на кількісний склад, а на якісний. І саме сьогодні, у ці дні, на всіх полігонах підрозділи проходять черговий етап бойового злагодження для того, щоб мати бойову виучку і бути готовими до виконання завдань, у тому числі в АТО".

Селезньов підкреслив, що "станом на сьогоднішній день у бойовиків недостатньо сил і засобів для проведення повномасштабної агресії".

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що обстановка на Донбасі характеризується підготовкою противника до активізації бойових дій з метою розширення підконтрольних їм територій.

Крім того, він заявив про зростання рівня загрози застосування сил та засобів Чорноморського флоту РФ для висадки морського десанту на Азовському узбережжі під виглядом дій підрозділу 1-го армійського корпусу.

Також, за даними розвідників, на тимчасово окупованих територіях Донецької області "зачищають" командирів бойовиків і натомість призначають кадрових офіцерів РФ.