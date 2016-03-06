За добу в зоні АТО загинуло двоє українських військових
13:15, 06 березня 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинуло двоє українських військових.
В зоні АТО загинули двоє бійців / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За минулу добу в результаті бойових дій двоє військовослужбовців загинули. Це сталося поблизу Авдіївки в результаті обстрілу противника нашої позиції з використанням мінометів калібром 120 мм», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, російські терористичні формування за минулу добу 52 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО: всього - 37 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку, 10 - на Маріупольському і 5 – на Луганському.
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