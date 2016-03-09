За минулу добу в зоні АТО поранено 8 українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу обійшлося без загиблих, але 8 військовослужбовців отримали поранення", - сказав він.

Нагадаємо, за даними волонтерів, українські військові закріпилися біля Ясинуватської розв'язки під Авдіївкою, через яку йшло сполучення між окупованими Донецьком та Горлівкою, рух по трасі зупинено. В цілому ж ситуація біля Авдіївки значно погіршилася: без зупинки вже кілька діб українські військові відбивають ворожі атаки.

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