За добу бойовики різко збільшили обстріли позицій сил АТО

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook. "Зафіксовано 75 обстрілів, з них 59 на Донецькому, 15 на Маріупольському та 1 на Луганському напрямках", - йдеться в повідомленні.

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Також у прес-центрі повідомили, що двічі позиції в районі Авдіївки бойовики обстріляли з танків і БМП. Близько 18:00 вони відкрили вогонь по силам АТО з САУ калібру 122 мм.

Опорні пункти неподалік Новгородського і Луганського обстрілювали з БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

По позиціях поблизу Пісків, Опитного, Зайцевого, Майорського бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку під вогнем гранатометів і кулеметів бойовиків опинилися українські позиції поблизу Мар'їнки, Водяного і Широкиного.

Також у повідомленні йдеться, що, провокуючи українських військових, бойовики вели неприцільний вогонь в напрямку позицій поблизу Красногорівки, Опитного, Троїцького, Гранітного і Новозванівки.