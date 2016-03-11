ОБСЄ зафіксувала обстріл гаубицями української території з окупованої частини Донбасу

Про це йдеться у щоденному звіті місії за 9 березня, опублікованому сьогодні.

"У вечірні години 9 березня безпілотний літальний апарат великого радіусу дії помітив дві 122-мм самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика»), які вели вогонь з контрольованого «ДНР» району села Ясинівка (17 км на північний схід від Донецька) у західному напрямку", - наголошується у документі.

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При цьому місія спостерігачів зазначила, що у порушення пов'язаних з відведенням озброєння визначених районів від лінії розмежування на Донбасі, безпілотник ОБСЄ помітив шість 120-мм артилерійських установок на буксирі 2Б16 «Нона-К», які розміщувалися у районі контрольованого бойовиками «ДНР» селища Карло-Марксове (39 км на північний схід від Донецька).

Водночас міжнародні спостерігачі помітили дві 120-мм протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра» у підконтрольному Україні Зайцевому (50 км на північ від Донецька) та сім 152-мм самохідних гаубиць 2С3 «Акація», які були завантажені на потяг у Костянтинівці (60 км на північ від Донецька).

Спостерігачі моніторингової місії продовжують слідкувати за впровадженням Доповнення до Комплексу заходів із виконання Мінських угод про відведення танків та озброєння калібром до 100 мм від лінії розмежування.

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"За межами ліній відведення і місць зберігання Спеціальна моніторингова місія помітила наступні види озброєння: приблизно 40 танків у з'єднанні (Т-72 та Т-64) на відстані 7 км на південний схід від контрольованого «ДНР» села Тернове (57 км на схід від Донецька) разом з присутніми членами «ДНР»; два танки (Т-72 та Т-64) у контрольованому «ЛНР» селі Успенка (23 км на південний захід від Луганська), один нерухомий танк (Т-72) на дорозі поміж контрольованими урядом України Новоайдаром та Сєвєродонецьком", - йдеться у звіті.