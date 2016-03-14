Розвідка викрила ще одного російського командира на Донбасі (фото)

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

У розвідці повідомили, що російський майор - 1979 р.н., уродженець Бурятії.

Зазначається, що до прибуття на тимчасово окуповані території України для виконання злочинних наказів воєнно-політичного керівництва Росії майор Сукуєв проходив службу на посаді командира окремого розвідувального батальйону 33 окремої мотострілецької бригади (м.Майкоп, республіка Адигея) 49 Армії Південного військового округу ЗС РФ.

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Крім того, у 2014 році майор Сукуєв у складі підрозділу залучався до заходів безпеки зимових Олімпійських Ігор у м. Сочі.

Раніше розвідка повідомляла, що на посаді "командувача 1 АК (Донецьк)" перебуває кадровий офіцер російської армії, генерал-майор Асапов Валерій Григорович (прізвище прикриття – Примаков).

"Встановлено, що генерал-майор В.Асапов прибув з посади "командувача 68 армійським корпусом Східного військового округу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні розвідки.