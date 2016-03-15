Близько ста російських спецпризначенців з'явилися біля Докучаєвська - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"З достовірних джерел стало відомо, про те, що в районі міста Докучаєвськ (територія контрольована НФЗ) з'явилася група військовослужбовців підрозділу спеціального призначення збройних сил Російської Федерації кількістю близько 100 осіб. Вони прибули зі сторони села Стила на чотирьох автомобілях «Камаз» та двох броньованих автомобілях ГАЗ-2330 «Тигр»", - йдеться у повідомленні.

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"Наголошуємо, що перебування на території України чи так званої ДНР кадрових російських військових є прямим грубим порушенням Мінських домовленостей та промовистим підтвердженням окупаційної агресивної політики Російської Федерації щодо України", - заявили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу зафіксовано 42 обстріли у зоні АТО, з них 29 на Донецькому, 12 на Маріупольському та 1 на Луганському напрямках.