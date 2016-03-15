За добу на Донбасі зафіксували 42 обстріли, в районі Новотроїцького бойовики застосували танк

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину.

"На Світлодарській дузі ворог 6 разів обстріляв наші опорні пункти в Зайцевому - з мінометів калібру 120 та 82-мм та гранатометів і кулеметів, а в Новгородському та Майорську - з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції поблизу Луганського, Пісків та Верхньоторецького російські найманці обстріляли з АГС та кулеметів великого калібру. А укріплення поруч з Авдіївкою з міномета та АГС", - наголосили у штабі.

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"На Маріупольському напрямку в районі Новотроїцького близько 19.00 бойовики з танку випустили по позиціям сил АТО 18 снарядів та 25 мін з мінометів калібру 82 мм. Захисників Мар’їнки, Красногорівки, Широкіного та Талаківки російські терористи обстріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські воїни в окремих випадках відкривали вогонь у відповідь на обстріли знахабнілих російських окупантів зі стрілецької зброї та гранатометів", - йдеться у повідомленні.