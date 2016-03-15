Підтримувані Росією бойовики готуються до масштабного наступу на травневі свята - ІС
15:11, 15 березня 2016Війна
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Серед рядових бойовиків і командирів середньої ланки недавні чутки про прийдешній "наступ українських військ" змінилися чутками про підготовку масштабного наступу "Л/ДНР".
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.
"Датою наступу, згідно з чутками, називаються травневі свята", - йдеться у повідомленні.
Крім того, одночасно поширюються чутки про направлення в зону АТО з української сторони груп "західного спецназу", завданням яких буде викрадення і ліквідація представників командного складу бойовиків для зриву наступу.
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Нагадаємо, раніше сьогодні у штабі АТО повідомили, що в районі міста Докучаєвськ з'явилася група військовослужбовців підрозділів спеціального призначення збройних сил Російської Федерації.
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