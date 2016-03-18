ФСБ РФ формує "антитерористичний спецназ" в окупованому Донецьку

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук.

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"У Донецьку йде формування "антитерористичного спецназу "ДНР". Формування проводиться "фахівцями" ФСБ РФ. Всі заходи щодо формування нового підрозділу здійснюються в умовах суворої секретності. Одночасно в керівництві "ДНР" спалахнули суперечки з приводу підпорядкування створюваного "спецназу" бойовиків – керівництву "МДБ ДНР" чи особисто ватажкові "ДНР" Олександру Захарченку. Наразі формування йде під контролем "МДБ", - повідомив Тимчук.