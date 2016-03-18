ФСБ РФ формує "антитерористичний спецназ" в окупованому Донецьку
В окупованому Донецьку представники ФСБ РФ формують "антитерористичний спецназ" так званої "ДНР".
Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук.
Читайте такожВ "Інформаційному спротиві" озвучили свій сценарій завершення війни на Донбасі
"У Донецьку йде формування "антитерористичного спецназу "ДНР". Формування проводиться "фахівцями" ФСБ РФ. Всі заходи щодо формування нового підрозділу здійснюються в умовах суворої секретності. Одночасно в керівництві "ДНР" спалахнули суперечки з приводу підпорядкування створюваного "спецназу" бойовиків – керівництву "МДБ ДНР" чи особисто ватажкові "ДНР" Олександру Захарченку. Наразі формування йде під контролем "МДБ", - повідомив Тимчук.
Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».В связи с работой в районе Авдеевки представителей ОБСЕ, в да...Опубликовано Dmitry Tymchuk 18 марта 2016 г.