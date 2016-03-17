За минулу добу бойовики випустили понад 130 мін по позиціях українських військ

Обстріли російськими бойовиками позицій Збройних Сил України не припиняються. За минулу добу зафіксовано 52 обстріли. На Донецькому напрямку - 39, на Маріупольському 11 та 2 на Луганському.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

"Опорні пункти в Зайцевому та Авдіївці бойовики обстрілювали найбільше, використавши всі види озброєння, включаючи і заборонену Мінськими угодами зброю - міномети калібру 120 і 82 мм, випустивши при цьому більше 130 мін", - йдеться у повідомленні.

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З ПТРК бойовики вели вогонь по опорних пунктах неподалік Попасної та Троїцького, а з БМП поблизу Луганського та тричі біля Авдіївки.

Зазначається, що з гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли позиції українських військових в Новгородському та Майорську.

"На Маріупольському напрямку російські найманці вели вогонь по захисниках Широкіного з мінометів калібру 82 мм, ПТРК та стрілецької зброї. Ворожі снайпери обстрілювали позиції поблизу Невельського, Мар’їнки та Красногорівки", - повідомили у штабі.

О 19.15 поблизу позицій сил АТО в районі Попасної ДРГ ворога у складі близько 10 осіб намагалась проникнути у тил підконтрольної Україні території, але була помічена спостерігачем. Відкривши вогонь на враження українські бійці змусили бойовиків відійти. З опівночі обстріли припинились.