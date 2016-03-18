Чистки у лавах бойовиків: в "ЛНР" взялися за банду двійника "Бабая"

У терористичному угрупованні "ЛНР" почали розслідування стосовно затриманої ними вчора банди послідовників "Бабая". Про це заявив представник "генпрокуратури ЛНР" Леонід Ткаченко, передає один з інформресурсів бойовиків.

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"Генеральна прокуратура ЛНР" порушила кримінальну справу і має намір розслідувати факти протиправної діяльності цієї групи. Ватажки терористів заявляють, що двійник відомого як "Бабай" громадянина РФ Можаєва, Тимофєєв Володимир Петрович із таким же "прізвиськом", разом з поплічниками займалися на території Стаханова і в його окрузі зґвалтуваннями та вбивствами. Зараз повідомляють про 20 зареєстрованих фактів.

"За їхньої безпосередньої участі здійснювалися викрадення людей, які піддавалися тортурам, знущанням з подальшою розправою над ними - тобто вбивства. Є всі підстави вважати, що були вбивства", - додав Ткаченко.

Крім того він заявив, що відомо про більш ніж 10 заяв від родичів зниклих людей.

При цьому чиновник "ЛНР" стверджує, що арешт Тимофєєва не є способом тиску або розправи над "неугодними" людьми.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в рядах бойовиків "ДНР" проходять заходи по "зачистці" деяких підрозділів.

Так, відзначалося прибуття невідомих підрозділів спеціального призначення у Докучаєвськ нібито для організації більшої дисциплінованості всередині незаконних формувань "Спарта" і "Сомалі".