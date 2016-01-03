У лавах бойовиків "ДНР" почалися кадрові "чистки"

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Так, відмічалось прибуття невідомих підрозділів спеціального призначення в Докучаєвськ начебто для організації більшої дисциплінованості всередині незаконних формувань "Спарта" та "Сомалі".

"Проте першими в перелік незручних підрозділів "ДНР" потрапили інші: 11 омсп "Призрак", 6 омсп "Дрьомова", 17 бТрО 2 АК, група СпП "Троя", 3 осб "Чебурашка", - йдеться у повідомленні штабу.

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За інформацією, отриманою від джерела, командир 3 осб "Чебурашка"(позивний – "Веселий") усунений від посади у зв’язку з конфліктом з командиром 9 омсп (позивний – «Утес», громадянин РФ), який нещодавно був призначений на цю посаду. Наголошується, що причиною особистісного конфлікту могло стати самочинство, тобто спроба захопити цим батальйоном Комінтернове 22 грудня 2015 року.

Стало відомо, що суперечка привела до замаху на вбивство "Веселого", який не вдалося реалізувати 31 грудня 2015 року.

"Важливим є той факт, що "Веселий" був людиною головного ватажка "ДНР" Захарченка, вони разом починали свій колабораціоністський шлях на Донеччині навесні 2014 року", - повідомили у штабі АТО.

Проте зазначається, що рішення про усунення "Веселого" з посади ухвалював командир 1 АК, до складу якого входить 9 омсп, командиру якого підпорядковується 3 осб "Веселого".

"Відтак, рішення про призначення чи усунення з посади людей Захарченка приймаються без відома останнього", - підсумовується у повідомленні.