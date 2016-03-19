Обстріли в зоні АТО майже затихли: у штабі кажуть – через ОБСЄ

Обстановка в зоні проведення АТО з початком цієї доби та протягом дня стабілізувалась - з опівночі активність ворога значно зменшилась та зафіксовано 5 прицільних обстрілів позицій ЗСУ та 6 неприцільних.

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Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО, всі обстріли відбувалися на Донецькому напрямку.

У штабі АТО це пов’язують із тим, що з 8:00 на тимчасово окупованій території Донецької області працює спеціальна моніторингова група ОБСЄ на чолі з Олександром Хугом.

Але не дивлячись на присутність спостерігачів ОБСЄ, зазначають у прес-центрі, російські найманці зі стрілецької зброї тричі обстріляли позиції поблизу Майорська та з зенітної установки опорний пункт поблизу Миронівського. Крім того, близько 16:00 бойовики обстріляли зі стрілецької зброї захисників Пісків.

"О 8:00 та 11:00 з міномету калібру 82 мм російські терористи випустили 5 мін в напрямку позицій поблизу Авдіївки та Новгородського, а з кулеметів великого калібру та гранатометів вели вогонь в районі Майорська та Новгородського", - розповіли у штабі.