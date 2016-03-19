У штабі АТО попередили про чергову провокацію бойовиків на Маріупольському напрямку

09:01, 19 березня 2016
Війна
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19 березня в районі с. Безіменне (напрямок Маріуполь) було помічено два автобуси з людьми в одностроях Збройних сил України та з шевронами "Правий сектор". 

REUTERS

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Застерігаємо, що в цьому районі можливі масові провокації з метою спаплюження честі та дискредитації українських військовослужбовців. Повідомляємо, що с. Безіменне розташоване на тимчасово окупованій території, там немає жодного підрозділу Збройних сил України", - наголошується у повідомленні штабу. 

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Водночас Збройні Сили України попереджають, що готові рішуче припинити будь-які провокації, які готують здійснити бойовики.

НЗФ планують масові провокації з метою дискредитації українських військовослужбовцівЗа інформацією пресс-центру штабу ...

Опубликовано Прес-центр штабу АТО 18 марта 2016 г.
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