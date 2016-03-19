У штабі АТО попередили про чергову провокацію бойовиків на Маріупольському напрямку

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Застерігаємо, що в цьому районі можливі масові провокації з метою спаплюження честі та дискредитації українських військовослужбовців. Повідомляємо, що с. Безіменне розташоване на тимчасово окупованій території, там немає жодного підрозділу Збройних сил України", - наголошується у повідомленні штабу.

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Водночас Збройні Сили України попереджають, що готові рішуче припинити будь-які провокації, які готують здійснити бойовики.