Під Новотроїцьким проросійські диверсанти отримали відсіч від бійців АТО
Після відносного затишшя та зменшенням кількості обстрілів протягом минулої ночі та до обіду російські найманці після 14.00 активізувались.
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Всього зафіксовано 32 обстріли позицій ЗСУ, 28 з них - на Донецькому, 2 - на Маріупольському та 1 - на Луганському напрямках.
"По наших позиціях в районі Авдіївки бойовики близько 20.00 відкрили вогонь з танку та здійснили 12 пострілів, згодом долучили БМП, зенітну установку та гранатомети", - йдеться у повідомленні штабу.
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З міномету калібру 82 мм, гранатометів та кулеметів російські терористи обстріляли опорні пункти в районі Луганського, а поблизу Світлодарська - з міномета, БМП та кулеметів великого калібру.
Крім того, у районі Авдіївки, Зайцевого та Ленінського вели вогонь снайпери бойовиків.
По позиціях поблизу Опитного ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, а зі стрілецької зброї обстріляли опорні пункти українських військових неподалік Пісків та Мар’їнки.
На Луганщині по опорному пункту поблизу Трьохізбенки найманці вели вогонь двічі з міномета, згодом долучили гранатомети та кулемети.
"Близько 16.00 ДРГ російських найманців чисельністю до 5 осіб наблизилась до позицій сил АТО поряд з Новотроїцьким та обстріляла їх з АГС та стрілецької зброї. Отримавши гідну відповідь від українських бійців, ворог відступив", - зазначили у прес-центрі АТО.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 21 березня 2016 року:Після відносного затишшя та зменшенням кіль...Опубликовано Прес-центр штабу АТО 20 марта 2016 г.