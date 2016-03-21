Під Новотроїцьким проросійські диверсанти отримали відсіч від бійців АТО

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Всього зафіксовано 32 обстріли позицій ЗСУ, 28 з них - на Донецькому, 2 - на Маріупольському та 1 - на Луганському напрямках.

"По наших позиціях в районі Авдіївки бойовики близько 20.00 відкрили вогонь з танку та здійснили 12 пострілів, згодом долучили БМП, зенітну установку та гранатомети", - йдеться у повідомленні штабу.

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З міномету калібру 82 мм, гранатометів та кулеметів російські терористи обстріляли опорні пункти в районі Луганського, а поблизу Світлодарська - з міномета, БМП та кулеметів великого калібру.

Крім того, у районі Авдіївки, Зайцевого та Ленінського вели вогонь снайпери бойовиків.

По позиціях поблизу Опитного ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, а зі стрілецької зброї обстріляли опорні пункти українських військових неподалік Пісків та Мар’їнки.

На Луганщині по опорному пункту поблизу Трьохізбенки найманці вели вогонь двічі з міномета, згодом долучили гранатомети та кулемети.

"Близько 16.00 ДРГ російських найманців чисельністю до 5 осіб наблизилась до позицій сил АТО поряд з Новотроїцьким та обстріляла їх з АГС та стрілецької зброї. Отримавши гідну відповідь від українських бійців, ворог відступив", - зазначили у прес-центрі АТО.