Інтенсивний обстріл позицій українських військових поблизу Луганського: терористи випустили близько 200 мін
Зменшивши свою бойову активність у районі Авдіївки та Донецького аеропорту, російські найманці з 17.00 збільшили кількість обстрілів по укріпленнях сил АТО поблизу інших населених пунктів по всій лінії розмежування.
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Всього зафіксовано 42 обстріли, з них 27 - на Донецькому та 15 - на Маріупольському напрямках.
Зазначається, що з мінометів калібру 82 мм бойовики вели інтенсивний обстріл позицій поблизу Луганського, випустивши при цьому близько 200 мін, а в перервах між мінометними обстрілами вели вогонь з БМП, зенітної установки, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру.
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Опорні пункти в районі Зайцевого російські терористи обстрілювали з мінометів калібру 120 та 82 мм, а згодом долучили кулемети та стрілецьку зброю.
Поблизу Майорська терористи вели вогонь з гранатометів та кулеметів.
"На Маріупольському напрямку під прицільним вогнем мінометів калібру 120 мм, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів опинились позиції українських бійців поруч з Новотроїцьким, а Широкине та Водяне бойовики обстрілювали з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні штабу.
Крім того, у районі Мар’їнки зафіксовані поодинокі обстріли позицій українських військових зі стрілецької зброї.
З опівночі інтенсивність обстрілів не знизилась, зафіксовано 10 обстрілів позицій сил АТО.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 18 березня 2016 року: Сподівання на те, що прибуттям в район...Опубликовано Прес-центр штабу АТО 17 марта 2016 г.