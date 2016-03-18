Інтенсивний обстріл позицій українських військових поблизу Луганського: терористи випустили близько 200 мін

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Всього зафіксовано 42 обстріли, з них 27 - на Донецькому та 15 - на Маріупольському напрямках.

Зазначається, що з мінометів калібру 82 мм бойовики вели інтенсивний обстріл позицій поблизу Луганського, випустивши при цьому близько 200 мін, а в перервах між мінометними обстрілами вели вогонь з БМП, зенітної установки, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру.

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Опорні пункти в районі Зайцевого російські терористи обстрілювали з мінометів калібру 120 та 82 мм, а згодом долучили кулемети та стрілецьку зброю.

Поблизу Майорська терористи вели вогонь з гранатометів та кулеметів.

"На Маріупольському напрямку під прицільним вогнем мінометів калібру 120 мм, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів опинились позиції українських бійців поруч з Новотроїцьким, а Широкине та Водяне бойовики обстрілювали з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні штабу.

Крім того, у районі Мар’їнки зафіксовані поодинокі обстріли позицій українських військових зі стрілецької зброї.

З опівночі інтенсивність обстрілів не знизилась, зафіксовано 10 обстрілів позицій сил АТО.