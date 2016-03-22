Бойовики зосередили вогонь на Донецькому та Маріупольському напрямках - штаб

Після відносного затишшя та зменшення кількості обстрілів протягом дня, з настанням сутінок і до опівночі активізувались обстріли позицій сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Порушуючи існуючі Мінські угоди, російські наймити обстріляли позиції ЗСУ поблизу Луганського та опорний пункт “ЗЕНІТ” на околицях Авдіївки з мінометів калібру 82 мм та випустили при цьому 4 міни", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що по опорним пунктам українських бійців поблизу Зайцевого, Майорська та Авдіївки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів, а по захисниках Мар’їнки зі стрілецької зброї.

"Під снайперським вогнем бойовиків опинились позиції поблизу Майорська та Луганського", - заявили у штабі.

Всього протягом минулої доби зафіксовано 27 обстрілів позицій ЗСУ, 21 на Донецькому та 6 на Маріупольському напрямках.

Опівночі обстріли позицій ЗСУ припинились.