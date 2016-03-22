Бойовики зосередили вогонь на Донецькому та Маріупольському напрямках - штаб
Також під снайперським вогнем бойовиків опинились позиції поблизу Майорська та Луганського.
Після відносного затишшя та зменшення кількості обстрілів протягом дня, з настанням сутінок і до опівночі активізувались обстріли позицій сил АТО.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
"Порушуючи існуючі Мінські угоди, російські наймити обстріляли позиції ЗСУ поблизу Луганського та опорний пункт “ЗЕНІТ” на околицях Авдіївки з мінометів калібру 82 мм та випустили при цьому 4 міни", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що по опорним пунктам українських бійців поблизу Зайцевого, Майорська та Авдіївки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів, а по захисниках Мар’їнки зі стрілецької зброї.
"Під снайперським вогнем бойовиків опинились позиції поблизу Майорська та Луганського", - заявили у штабі.
Всього протягом минулої доби зафіксовано 27 обстрілів позицій ЗСУ, 21 на Донецькому та 6 на Маріупольському напрямках.
Опівночі обстріли позицій ЗСУ припинились.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 22 березня 2016 року: Після відносної затишшя та зменшення кіл...Опубліковано Прес-центр штабу АТО 21 березень 2016 р.