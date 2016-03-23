З'явилося відео запеклого нічного бою у промзоні Авдіївки

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Віталій Дейнега.

"500 м ґрунтовки, що зв'язує місто і промзону, прострілювали 152-мм гаубиці. У лісочку, що з боків - сновигали ДРГ. Прохід для резерву був ускладнений", - йдеться у його повідомленні.

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Волонтер зазначив, що обстріл українських позицій вівся з усіх сторін: працював танк, 120-мм міномети, 152-мм гаубиці, АГС, СПГ, РПГ.

"Одна з позицій, у районі дач, була оточена бойовиками. Вогневий контакт із супротивником йшов на відстані кількох метрів. Щоб відбити атаку - бійці викликали вогонь на себе", - розповів Дейнега.

Увага: відео містить ненормативну лексику!

Нічний бій на авдіївської промзоні Сьогодні вночі авдіївська промзона опинилася в оперативному окружении500 м грунтовки, що зв'язує місто і промзону прострілювали 152 мм гаубиці. У лісочку, що з боків - сновигали дрг. Прохід для резерву був утруднений. Обстріл українських позицій вівся з усіх сторін. Працював танк, 120-і міномети, 152 мм гаубиці, АГС, СПГ, РПГ. Одна з позицій, в районі дач була оточена бойовиками. Вогневий контакт з супротивником йшов на відстані кількох метрів. Щоб відбити атаку - бійці викликали вогонь на себе. Ось коротке відео для тих, хто все ще не вірить, що в його країні йде війна. Повна версія - пізніше.Проект «Повернись живою»Приват: 5457 0822 3299 9685 Дейнега ВіталійВсі реквізити і контакти тут: https://goo.gl/FX2wYg Опубліковано Повернись живою 23 березня 2016 р.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Донбасі у районі промислової зони Авдіївки бойовики почали активний наступ на позиції бійців АТО.