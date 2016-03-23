Запеклі бої за промзону Авдіївки: бойовики, яких кидають "на фарш" кадрові військові РФ, зазнають втрат

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Авдіївка, промзона, не дає спокою рашистам. Наші підрозділи тут фактично перерізали сполучення між Горлівкою та Донецьком. Орки гинуть, але вперто продовжують штурмувати", - наголосив він.

Авдеевская промзона не дает покоя рашистам. Наши подразделения здесь фактически перерезали сообщение между Горловкой и Донецком. Орки гибнут , но упорно продолжают штрумовать. Опубликовано Andriy Tsaplienko 23 марта 2016 г.

Крім того, про запеклі бої у промзоні Авдіївки на своїй сторінці у Facebook повідомляє ще один журналіст - Роман Бочкала.

"Сьогодні була одна з найважчих ночей на Авдіївській промзоні. Крім стрілецької зброї і мінометів, противник застосовував САУ 152 мм і танки. Йшла піхота. Хвилями. На забій. Наші їх буквально шаткували. Дуже дивна тактика..." - зазначив він.

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Бочкали розповів, бойовиків кидають "на фарш" кадрові військові РФ, які нещодавно прибули на Донбас.

Водночас журналіст повідомив, що серед українських військових також є втрати.

Сегодня была одна из самых тяжелых ночей на Авдеевской промзоне. Кроме стрелкового оружия и минометов, противник применя... Опубликовано Романом Бочкалой 23 марта 2016 г.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Авдіївці йде гарячий бій з бойовиками за контроль над промзоною.