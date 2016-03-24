Україна передала ОБСЄ дані про розташування танків, РСЗВ та артсистем бойовиків
Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, РСЗВ та артилерійських систем калібром понад 100-мм у Донецькій області.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, РСЗВ та артилерійських систем калібром понад 100-мм у районах Ясинувата, Горлівка, Дебальцеве, Донецьк та Біле», - йдеться у повідомленні.
Читайте такожМісія ОБСЄ підтвердила обстріл бойовиками українських позицій на Луганщині
Українська розвідка також зазначає, що противник активізував бойові дії на напрямку Докучаєвська, Новотроїцького (Волноваський напрямок). Зокрема, 23 березня підрозділ 1 мотострілецького батальйону 5 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК ЗС РФ здійснив чергову спробу витіснення сил АТО з позицій у районі Новотроїцького. Після бойового зіткнення противник відступив на вихідні позиції.