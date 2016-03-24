Україна передала ОБСЄ дані про розташування танків, РСЗВ та артсистем бойовиків

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, РСЗВ та артилерійських систем калібром понад 100-мм у районах Ясинувата, Горлівка, Дебальцеве, Донецьк та Біле», - йдеться у повідомленні.

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Українська розвідка також зазначає, що противник активізував бойові дії на напрямку Докучаєвська, Новотроїцького (Волноваський напрямок). Зокрема, 23 березня підрозділ 1 мотострілецького батальйону 5 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК ЗС РФ здійснив чергову спробу витіснення сил АТО з позицій у районі Новотроїцького. Після бойового зіткнення противник відступив на вихідні позиції.