Україна передала ОБСЄ дані про розташування танків, РСЗВ та артсистем бойовиків

13:39, 24 березня 2016
Війна
187

Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, РСЗВ та артилерійських систем калібром понад 100-мм у Донецькій області.

REUTERS

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, РСЗВ та артилерійських систем калібром понад 100-мм у районах Ясинувата, Горлівка, Дебальцеве, Донецьк та Біле», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожМісія ОБСЄ підтвердила обстріл бойовиками українських позицій на Луганщині

Українська розвідка також зазначає, що противник активізував бойові дії на напрямку Докучаєвська, Новотроїцького (Волноваський напрямок). Зокрема, 23 березня підрозділ 1 мотострілецького батальйону 5 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК ЗС РФ здійснив чергову спробу витіснення сил АТО з позицій у районі Новотроїцького. Після бойового зіткнення противник відступив на вихідні позиції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter