За добу в зоні АТО поранено шістьох військових
13:19, 24 березня 2016Війна
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Четверо бійців були поранені в Авдіївці.
За добу в зоні АТО загиблих українських військових немає / Фото УНІАН
За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції поранено шістьох військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було. Однак четверо наших бійців зазнали поранень. Це відбулося в Авдіївці. І двоє військовослужбовців збройних сил України отримали ушкодження внаслідок підриву на ворожій розтяжці у Станиці Луганській», - сказав Мотузяник.
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