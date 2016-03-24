За добу в зоні АТО поранено шістьох військових

За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції поранено шістьох військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було. Однак четверо наших бійців зазнали поранень. Це відбулося в Авдіївці. І двоє військовослужбовців збройних сил України отримали ушкодження внаслідок підриву на ворожій розтяжці у Станиці Луганській», - сказав Мотузяник.