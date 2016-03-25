Бойовики збільшили інтенсивність обстрілів на Маріупольському напрямку
Ситуація в зоні АТО залишається складною, проте контрольованою.
Проросійські найманці продовжують нехтувати Мінськими угодами та вести вогонь по позиціях Збройних Сил України із зброї великого калібру, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
За минулу добу ворог здійснив 52 обстріли позицій Збройних Сил України. Найбільше із них на Донецькому напрямку, а саме 38.
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Найчастіше ворог обстрілював Авдіївку, Марїнку, Майорськ, Зайцеве, Луганське, при цьому бойовики використовували міномети 120 та 82 калібру, гранатомети різних систем, стрілецьку зброю.
Порівняно з минулою добою збільшилась кількість обстрілів на Маріупольському напрямку. Якщо на передодні їх було 4, то за минулу добу вже 14. У цій зоні відповідальності противник вів обстріл по Старомихайлівці, Трудівському, Капланах. Слід зауважити, що тут, здебільшого, він використовував бойові машини піхоти, автоматичні гранатомети, а також працювали снайпери.
На одному з напрямків, під час вогневої відповіді наших військ на обстріл бойовиків було знищено 1 одиницю ворожої техніки, а саме Камаз.
Слід зазначити, що фактично кількість ворожих обстрілів не зменшується, а сили АТО продовжують надійно утримувати займані позиції.